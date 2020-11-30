В Славянске молодая мать избила фельдшера, требуя сделать ее ребенку тест на коронавирус. Об этом 29 ноября сообщил Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Ночью специалисты выехали на очередной вызов к семье, в которой у ребенка была повышенная температура.

Визит медиков закончился тем, что мать ребенка, требуя, чтобы ее ребенку сделали тест на коронавирус, избила девушку-фельдшера, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами.

Нищета, депрессия, алкоголизм: до чего доводит коронавирус © CC0, Pixabay

На место ЧП для выяснения обстоятельств и составления протокола был вызван наряд милиции.

«Еще раз напоминаем, что бригады экстренной медицинской помощи не проводят тестирование на COVID-19 никаким методом», — говорится в сообщении.

В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф отметили, что будут следить за расследованием дела.