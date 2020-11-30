Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 28 ноября, после чего 78-летний демократ «на всякий случай» посетил ортопеда для рентгена и компьютерной томографии. Сначала лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что первоначальные рентгеновские снимки подтвердили отсутствие перелома.
Однако, по его словам, на последующих снимках были видны трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы.
«Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель», — добавил специалист.
При этом первый еженедельный президентский брифинг Байдена должен состояться в понедельник, 30 ноября. В ходе этого брифинга демократ должен получить информацию от спецслужб США, после чего встретиться со своими советниками.
Действующий американский лидер Дональд Трамп пожелал Байдену скорее восстановиться после травмы ноги.
«Поскорее поправляйся», — написал республиканец в Twitter, комментируя запись, на кадрах которой видно, как Байден выходит из больницы в штате Делавэр.
Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
Ранее администрация Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.