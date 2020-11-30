Объявивший о своей победе на президентских выборах США Джо Байден сломал лодыжку, играя с собакой. Об этом 30 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой на штаб политика

Байден не станет президентом всех американцев - Пушков © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Кевин О'Коннор сообщил, что первоначальные рентгеновские снимки подтвердили отсутствие перелома.

Однако, по его словам, на последующих снимках были видны трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы.

«Ожидается, что ему, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез на протяжении нескольких недель», — добавил специалист.

При этом первый еженедельный президентский брифинг Байдена должен состояться в понедельник, 30 ноября. В ходе этого брифинга демократ должен получить информацию от спецслужб США, после чего встретиться со своими советниками.

Действующий американский лидер Дональд Трамп пожелал Байдену скорее восстановиться после травмы ноги.

«Поскорее поправляйся», — написал республиканец в Twitter, комментируя запись, на кадрах которой видно, как Байден выходит из больницы в штате Делавэр.

Ранее администрация Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом действующий президент поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.