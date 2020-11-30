Глава МОЗ сообщил, что посетил городскую больницу города Житомир № 1, городскую больницу № 2 им. В. П. Павлусенка и областную клиническую больницу им. О. Ф. Гербачевського — все они принимают пациентов с COVID-19.
И если первые два медучреждения, по его словам, полностью обеспечены кислородом, не испытывают проблем с госпитализацией и медицинским персоналом и имеют существенный запас концентраторов, то в Житомирской областной больнице оказалось несколько сложностей.
«По инфекционному контролю в этой больнице — ситуация ужасная, ведь его нет. Кроме того, как мне стало известно после разговора с врачами, они не имеют полного доступа к средствам индивидуальной защиты, которыми заведение обеспечено полностью», — написал Степанов.
Он также обнаружил существенные проблемы с подачей адекватной статистики о кислородных точках. Отмечается, что подано было 117, в реальности же — 66. Как оказалось, в статистику попадают «свободные» кислородные точки, но расположенные в отделениях, не отведенных под лечение коронавируса: например, в реанимационных, где лечатся больные с инфарктами или инсультами. Соответственно, в лечении больных COVID-19 они не могут быть использованы. Министр поручил разобраться с этим.
Ранее во Львовской области было заведено дело из-за инцидента в больнице Жолквы, где двое пациентов, лечившихся от коронавируса, умерли из-за отсутствия электричества, когда в отделении выключились аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).