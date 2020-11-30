Оставшиеся без работы латвийские рыбаки были вынуждены переехать в Россию. Об этом на днях в интервью Sputnik Латвия рассказал рыбак Валдис Авотиньш

В октябре 2020 года в Евросоюзе приняли решение сократить промысел нескольких видов рыб. Под запрет попала восточно-балтийская треска — рыбакам, занимающимся ее ловлей, разрешили уничтожить промысловые суда взамен на компенсацию. Но Авотиньш, став беззаботным, решил покинуть страну.

«Россия приняла очень хорошо и меня, и моих товарищей, которые когда-то тралили рыбу на Балтике, но из-за жестокой политики Евросоюза вынуждены были порезать свои суда на металлолом», — рассказал мужчина.

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«Ну, и что? Ладно, я купил на часть денег старенькую немецкую машину, еще часть денег проел-пропил. Но ведь работать надо, а в Латвии рыбаку это теперь невозможно», — сказал Авотиньш.

Он уточнил, что вместе с товарищами решил переселиться на Дальний Восток, где «работы полным-полно».