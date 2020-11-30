Украинский участник «Детского Евровидения 2020» 14-летний Александр Балабанов исполнил на международном конкурсе песню Vidkryvai и занял 7 место, сообщил «Бульвар Гордона» 29 ноября

Отстраненный от детского «Евровидения» Максим Ткачук снова спел «Смуглянку» и получил квартиру в Одессе © скриншот видео "Одесская епархия" Валентина Тронель с песней J'imagine. Она заработала рекордные 200 баллов.

Вторую ступень пьедестала заняла исполнительница из Казахстана Каракат Башанова, третью — уроженка Испании Солеа. Россиянка София Феськова исполнила композицию «Мой новый день» и заняла 10 место.

Всего в детском песенном конкурсе приняли участие 12 исполнителей. Голосование за них проходило 27-29 ноября на сайте «Детского Евровидения». По словам украинского представителя, многие не знают о существовании такой версии конкурса, поэтому не голосуют за своих исполнителей.

Между тем, в августе на Украине разгорелся скандал вокруг «Детского Евровидения». В онлайн-отборе лидировал 12-летний сирота Максим Ткачук с Волыни, однако чиновники Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) аннулировали его конкурсную заявку.

Первоначальная версия отказа — ребенок принимал участие в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, за что Ткачук и его бабушка подвергались травле националистов.

Чуть позже в НОТУ заявили, что мальчик не может участвовать в «Евровидении», потому что выступал с «непатриотичной» советской песней «Смуглянка».