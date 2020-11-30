«В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение: правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силен, он может вернуться позже. Предыдущие выборы были 2,5 года назад, когда страна была совсем другой, сейчас мы живем в другой стране», — сказал глава армянского государства.
Он назвал «цивилизованным путем» выхода из ситуации проведение внеочередных выборов и создание временного правительства национального согласия, состоящего из технократов. Такое правительство, по словам Саркисяна, должно проработать максимум один год — до новых выборов, а за это время следует провести референдум и внести изменения в Конституцию, закрепив в ней всенародные выборы президента.
Он также отметил необходимость создания сбалансированной Конституции Армении, которая не будет позволять премьер-министру или президенту принимать решения единолично.
В начале ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы.
Подписанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном соглашение вызвало недовольство в Ереване, где жители вышли на митинг и скандировали: «Пашинян — даваджян (арм. "предатель". — Ред.)!»