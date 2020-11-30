Президент Армении Армен Саркисян считает, что уход правительства в отставку — это единственное решение для «любой страны, где происходит такая трагедия». Он заявил об этом на встрече с представителями армянской общины в России 29 ноября, передает News.am

Правительство Армении лишилось половины министров © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк сказал глава армянского государства.

Он назвал «цивилизованным путем» выхода из ситуации проведение внеочередных выборов и создание временного правительства национального согласия, состоящего из технократов. Такое правительство, по словам Саркисяна, должно проработать максимум один год — до новых выборов, а за это время следует провести референдум и внести изменения в Конституцию, закрепив в ней всенародные выборы президента.

Он также отметил необходимость создания сбалансированной Конституции Армении, которая не будет позволять премьер-министру или президенту принимать решения единолично.

В начале ноября Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, воюющие стороны остаются на занятых ими позициях, до 1 декабря под контроль Азербайджана передаются Агдамский, Газахский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Подписанное премьер-министром Армении Николом Пашиняном соглашение вызвало недовольство в Ереване, где жители вышли на митинг и скандировали: «Пашинян — даваджян (арм. "предатель". — Ред.)!»