Молдавия возвращается к режиму чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и вводит ряд ограничений с 30 ноября по 15 января 2021 года на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в постановлении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Молдавии

В Молдавии снимают введенные из-за коронавируса ограничения © CC0, Pixabay рекомендовали перевести часть персонала на удаленный режим работы, а также ужесточить противоэпидемиологические меры на рабочих местах. Это подразумевает строгий мониторинг состояния здоровья людей, наличие средств защиты от вируса и другие мероприятия.

Кроме того, режим ЧП означает, что граждане Молдавии не смогут отметить Новый год в общественных местах, так как ресторанам, барам и кафе запретили работать в период с 22:00 до 07:00. Под полный запрет попали ночные клубы, кинотеатры, театры и концертные залы. Также не разрешается проведение спортивных соревнований, научных конференций и олимпиад с физическим присутствием людей.

Гражданам страны вновь нельзя проводить время в парках или находиться в группах из более трех человек. Лицам старше 63 лет разрешили выходить из дома только с целью покупок продуктов или медикаментов.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии, 28 ноября в стране был зафиксирован очередной антирекорд по числу заражений за сутки — 1 712. Всего с начала пандемии выявлено 105 852 случая заражения коронавирусом (3% населения), на данный момент лечение проходят свыше 10 тысяч человек. Больницы Кишинева, где регистрируют примерно половину всех случаев по стране, заполнены на 90%, в регионах заполняемость на уровне 85%.