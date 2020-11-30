Во время «Марша соседей», прошедшего в воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Белоруссии, были задержаны 416 человек. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна»

В Минске силовики разгоняют протестующих газом и дубинками - видео © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Отмечается, что большая часть задержаний произошла в Минске, однако есть задержанные и в других городах, в частности в Витебске, Бресте, Гродно, Жодино, Ляховичах и Боровлянах.

На акции протестующие изменили тактику: вместо того чтобы проводить большое собрание в определенном месте или массовое шествие по центральным проспектам, они собирались меньшими группами в отдельных районах Минска и других городов. Когда силовики пытались разогнать протестующих, которые вышли на улицы, люди рассеивались и формировали колонну в другом месте.

Кроме того, при подготовке к «Маршу соседей» организаторы попросили белорусов оставлять подъезды открытыми, чтобы в них можно было скрыться, а также открывать общий доступ к Wi-Fi на первых этажах.

Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, уже в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признала эти результаты.