Прогнозы о том, что в США начнется гражданская война на фоне противостояния сторонников Дональда Трампа и Джо Байдена, происходят из непонимания того, как устроена Америка. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

Третьяков рассказал, развернется ли на улицах США гражданская война © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сенатор не исключил возникновения конфликтов на локальном уровне, но, по его словам, «Америка это уже видела и не раз».

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

В США двухступенчатая система выборов. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов в президенты, фактически голосуют не за него, а за выборщиков. При этом все голоса от штата уходят победителю. И уже голосование этих выборщиков, проводящееся на 41-й день после всенародного, окончательно выявляет нового президента.

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