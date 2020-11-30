«В США достаточно упорядоченные процессы передачи власти. Политические структуры у них не рушатся. Конгресс у них работает. Судебная система у них работает (правильно или нет, это другой вопрос)… У недовольных есть возможность выражать свое недовольство только на улицах, что не запрещено, но и ни к чему не ведет. Поэтому все останется в поле политического противоборства. Гражданской войны не будет», — заявил он.
Сенатор не исключил возникновения конфликтов на локальном уровне, но, по его словам, «Америка это уже видела и не раз».
В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.
В США двухступенчатая система выборов. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов в президенты, фактически голосуют не за него, а за выборщиков. При этом все голоса от штата уходят победителю. И уже голосование этих выборщиков, проводящееся на 41-й день после всенародного, окончательно выявляет нового президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.