Власти Украины пытаются помогать предпринимателям с целью улучшить экономический климат в стране, но забывают о социально незащищенных слоях населения. Об этом экономист Алексей Кущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Кущ: Экономический прогноз по Украине в 2,5 раза хуже, чем в среднем по миру © Facebook, Алексей Кущ Владимир Зеленский заявил, что в парламент в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

По словам Куща, из этой программы помощи полностью выпали социально незащищенные слои населения: пенсионеры, студенты и люди с низким уровнем дохода.

«Эти группы населения вообще выпали из поля зрения власти… И в этом как раз ключевое непонимание со стороны власти философии пакетной помощи в условиях пандемии, [которая] заключается в следующем: когда экономика растет, можно разрабатывать точечные программы помощи отдельным группам бизнеса… Но когда происходит общий экономический кризис, <…> нужны массированные вливания денег со стороны государства в широкие социальные группы», — заявил экономист.

По его словам, это нужно делать потому, что такие масштабные кризисы отличаются от обычных тем, что человек не сталкивается напрямую с их проявлением, но за счет того, что общеэкономическая ситуация ухудшается, ощущает на себе общее ухудшение качества жизни. Но из-за того, что эти люди находятся «ниже ватерлинии и не имеют официальных бумажек», они пропадают с радаров правительства.

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