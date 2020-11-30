Политолог Станислав Бышок считает, что лучшего способа борьбы с фундаментализмом, чем «добро с кулаками», нет. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Ударить по музеям и храмам. Американские фундаменталисты против мирового наследия © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

В мировоззренческом плане, по его словам, можно исходить из того, что современные развитые сообщества так или иначе разделяют базовые идеи просвещения: соглашаются не спорить слишком ожесточенно о религиозно-метафизических вопросах, но уважают разумную дискуссию и общественный договор.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.