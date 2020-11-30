«Предлагаются разные способы борьбы с фундаментализмом. На мой взгляд, ничего лучше, чем добро с кулаками или доброе слово с револьвером, не придумали», — заявил Бышок.
В мировоззренческом плане, по его словам, можно исходить из того, что современные развитые сообщества так или иначе разделяют базовые идеи просвещения: соглашаются не спорить слишком ожесточенно о религиозно-метафизических вопросах, но уважают разумную дискуссию и общественный договор.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.