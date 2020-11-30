Спустя семь лет после Майдана у украинского общества появилось осознание того, кто организовал госпереворот и что сейчас аналогичный сценарий разворачивается в Белоруссии. Об этом философ Олег Сифер-Седов сказал в интервью изданию Украина.ру

Непраздничная годовщина Майдана. Обзор политических событий на Украине 20-27 ноября © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам Сифер-Седова, по тому, как не допускается расследование темной стороны событий на Майдане, почти каждому на Украине стало ясно, что президента Владимира Зеленского «отформатировали» под прежнее поведение экс-гаранта Петра Порошенко из американского посольства в Киеве.

«Совершенно понятно, что Майдан задумывался опытными шахматистами из-за океана. Та же схема сейчас раскручивается в Белоруссии, даже кому-то лень ее видоизменять. Все это, конечно, грустно. Жаль и нас, украинцев, жаль и белорусов. Все это вполне лежит на поверхности», — сказал философ.

Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других регионах Украины.

После силового разгона 30 ноября акция протеста, на которой были в основном студенты, переросла в массовые демонстрации, которые нарекли Евромайдан.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.