В субботу, 21 ноября, Украина отметила 7-ю годовщину начала Майдана.
По словам Сифер-Седова, по тому, как не допускается расследование темной стороны событий на Майдане, почти каждому на Украине стало ясно, что президента Владимира Зеленского «отформатировали» под прежнее поведение экс-гаранта Петра Порошенко из американского посольства в Киеве.
«Совершенно понятно, что Майдан задумывался опытными шахматистами из-за океана. Та же схема сейчас раскручивается в Белоруссии, даже кому-то лень ее видоизменять. Все это, конечно, грустно. Жаль и нас, украинцев, жаль и белорусов. Все это вполне лежит на поверхности», — сказал философ.
Евромайдан — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других регионах Украины.
После силового разгона 30 ноября акция протеста, на которой были в основном студенты, переросла в массовые демонстрации, которые нарекли Евромайдан.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.