Незащищенные слои населения будут первыми, кто пострадает от дефицита бюджета Украины. Об этом экономист Александр Дудчак сказал в интервью изданию Украина.ру

Рекордный дефицит бюджета: как Украина планирует латать бюджетные дыры © пресс-служба НБУ Ярослав Железняк сообщил, что дефицит госбюджета на Украине составляет минимум 40 миллиардов гривен (около $1,4 миллиарда).

«По традиции стран, у руля которых стоят люди, исповедующие либертарианские ценности, каждый спасается как может, поэтому прежде всего пострадают социально незащищенные слои населения… Будут страдать в первую очередь те, кто всю жизнь отработал на эту страну и ничего не получит в качестве компенсации», — заявил Дудчак.

Тяжелее всего, по его словам, будет пенсионерам и людям без опыта работы. Экономист отметил, что ситуация осложняется тем, что выехать за рубеж, как это делали граждане Украины до коронавируса, теперь сложнее.

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