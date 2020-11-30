Европарламент не является инстанцией ЕС, ответственной за значимые экономические решения, поэтому его заявления о санкциях - не более чем публицистическая деятельность. Об этом замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин сказал в интервью изданию Украина.ру

Европарламент поддержал санкции Киева против Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко».

По словам Жарихина, решения по Белоруссии не зависят от того, как будет настроен Европарламент, который ведет себя «достаточно безответственно». Так, эксперт напомнил аналогичные действия ничего не решающего во внешнеполитических вопросах Сената Франции, который решил признать Нагорный Карабах быстрее самой Армении, тем самым поставив Ереван в «дурацкое положение».

«Многое будет зависеть от того, как будут вноситься изменения в белорусскую Конституцию. Но сами по себе резолюции Европарламента не приведут к конкретным решениям со стороны европейских властей. Поэтому их стоит рассматривать как публицистическую деятельность», — заявил Жарихин.

Ранее депутаты Европарламента в своей резолюции потребовали от Минска незамедлительного, тщательного и независимого расследования смертей оппозиционеров, а также предложили создать специальный центр, который собирал бы информацию о преступлениях против активистов в Белоруссии. Кроме того, они поприветствовали решение Совета ЕС работать над третьим пакетом санкций.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.