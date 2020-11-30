Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.
По словам Волницкого, Санду заинтересована в том, чтобы избавить страну от системы экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Он отметил, что для этого необходимо провести обширные реформы в судебной системе, в социальной сфере и экономические реформы.
«Но нужно учесть, что должность президента не предусматривает достаточно полномочий, чтобы в корне поменять ситуацию. У Майи Санду могут появиться такие возможности, но только в случае, если ее партия придет к власти… Чтобы это осуществить, должны пройти досрочные парламентские выборы, но для этого нужно, чтобы правительство либо ушло в отставку, либо было отправлено в отставку», — сказал политолог.
Он подчеркнул, что президент Молдавии имеет полномочий меньше, чем даже президент Украины.
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