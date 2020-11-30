Майи Санду надо добиться отставки правительства, чтобы получить возможность влиять на ситуацию в Молдавии. Об этом молдавский политолог Игорь Волницкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Молдавский эксперт сказал, что начнется, когда Майя Санду окончательно придет к власти © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации.

По словам Волницкого, Санду заинтересована в том, чтобы избавить страну от системы экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Он отметил, что для этого необходимо провести обширные реформы в судебной системе, в социальной сфере и экономические реформы.

«Но нужно учесть, что должность президента не предусматривает достаточно полномочий, чтобы в корне поменять ситуацию. У Майи Санду могут появиться такие возможности, но только в случае, если ее партия придет к власти… Чтобы это осуществить, должны пройти досрочные парламентские выборы, но для этого нужно, чтобы правительство либо ушло в отставку, либо было отправлено в отставку», — сказал политолог.

Он подчеркнул, что президент Молдавии имеет полномочий меньше, чем даже президент Украины.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.