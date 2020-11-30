Дональд Трамп ведет арьергардные бои, смысл которых не в том, чтобы пересмотреть итоги выборов, а в том, чтобы максимально испортить так называемую победу Джо Байдена. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

Трамп назвал США страной третьего мира © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Задача Трампа — создать у своих сторонников (а таких немало: за него проголосовали 73 миллиона человек) устойчивое неприятие Байдена, демократов как людей, которые похитили выборы… Задача Трампа — это создать себе задел на будущее, задел сочувствия, поддержки со стороны тех избирателей, которые считают, что демократы занимались массовыми подлогами и что вообще эти выборы не были легитимными», — пояснил Пушков.

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

В США двухступенчатая система выборов. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов в президенты, фактически голосуют не за него, а за выборщиков. При этом все голоса от штата уходят победителю. И уже голосование этих выборщиков, проводящееся на 41-й день после всенародного, окончательно выявляет нового президента.

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