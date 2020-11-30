Экономист Алексей Кущ не исключил, что для реализации программы по поддержке бизнеса на Украине власти создадут скрытые фильтры, чтобы искусственно отсечь большинство нуждающихся в помощи предпринимателей. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Александр Дудчак: Продажа земли не спасет экономику Украины © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский заявил, что в парламент в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

По словам Куща, в этой программе даже неискушенный человек может найти несколько логических ошибок, главная из которых заключается в том, что описываются очень масштабные программы помощи, а затратить планируется всего порядка 10-15 миллиардов гривен. В связи с этим эксперт отметил, что на самом деле, если то, что обещает Зеленский, облечь в реальные цифры, то речь идет о сумме в десятки и даже сотни миллиардов гривен.

«Закрадывается подозрение, что либо эта программа не будет реализована в том виде, в котором ее озвучивал президент, либо будут созданы скрытые или полускрытые рогатки, фильтры, препятствия, которые искусственно отсекут от этой программы значительное количество нуждающихся в ней», — сказал экономист.

Он напомнил, что подобная программа была реализована весной 2020 года, когда украинские предприниматели тоже могли частично компенсировать затраты на выплату зарплат в условиях временного простоя, но на самом деле «там выплачены были какие-то копейки — 2,5 миллиарда гривен».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.