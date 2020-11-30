Старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных проблем МГИМО Максим Сучков предупреждает, что моральная поддержка со стороны новой американской администрации может сподвигнуть украинское руководство к провокациям на российском направлении

По словам эксперта, в Америке звучат мнения, что Джо Байден, поскольку был фактическим куратором Украины в бытность вице-президентом, вернётся, снова сядет во главу стола и будет дальше рулить процессами. Депутат Затулин объяснил, почему Украина не получит от Байдена то, что хочет © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Но за это время в отношении Украины у американцев и европейцев сформировался синдром усталости, что делать что-то существенное, например, поставлять оружие, американцы сами наелись этих коррупционных и внутриэлитных склоков. Морально, конечно, поддержка будет, и в этом, мне кажется, большая опасность, не столько в материальной поддержке, сколько внутренняя оппозиция в той же Белоруссии или украинское руководство может почувствовать себя более окрылёнными и готовыми к провокациям на российском направлении. Я отсюда вижу угрозу больше, чем со стороны непосредственно администрации», — сказал старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных проблем МГИМО Максим Сучков.

Он напомнил, что вопрос о предоставлении Киеву летального оружия уже решила администрация действующего президента США Дональда Трампа.