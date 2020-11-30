«Всем, у кого сегодня банный день, с легким паром!» — написала она.
На снимке Пугачева в шапочке для бани и без макияжа. За первые 2 часа после публикации фото набрало более 80 тысяч лайков.
«Если честно, то не узнать, другой человек», «А ведь не месте Галкина мог быть я», — отметили поклонники.
За несколько часов до этого супруг певицы юморист Максим Галкин выложил в сеть видео открытия семейной выставки картин Лизы и Гарри Галкиных. Мероприятие прошло по всем правилам: с перерезанием ленточки, фанфарами и аплодисментами.