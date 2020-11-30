Певица Алла Пугачева 27 ноября опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлела себя сразу после бани

«Всем, у кого сегодня банный день, с легким паром!» — написала она.

«На пенсии балдеет»: Пугачева продает веселого краба и утку-переливницу © Instagram, Максим Галкин

«Если честно, то не узнать, другой человек», «А ведь не месте Галкина мог быть я», — отметили поклонники.

За несколько часов до этого супруг певицы юморист Максим Галкин выложил в сеть видео открытия семейной выставки картин Лизы и Гарри Галкиных. Мероприятие прошло по всем правилам: с перерезанием ленточки, фанфарами и аплодисментами.