«Всем, у кого сегодня банный день, с легким паром!» — написала она.

«На пенсии балдеет»: Пугачева продает веселого краба и утку-переливницу
«На пенсии балдеет»: Пугачева продает веселого краба и утку-переливницу
© Instagram, Максим Галкин
На снимке Пугачева в шапочке для бани и без макияжа. За первые 2 часа после публикации фото набрало более 80 тысяч лайков.

«Если честно, то не узнать, другой человек», «А ведь не месте Галкина мог быть я», — отметили поклонники.

За несколько часов до этого супруг певицы юморист Максим Галкин выложил в сеть видео открытия семейной выставки картин Лизы и Гарри Галкиных. Мероприятие прошло по всем правилам: с перерезанием ленточки, фанфарами и аплодисментами.