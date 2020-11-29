Отмечается, что активисты организаций «Каждое животное» и Anonymous for the Voiceless провели демонстрацию-перформанс под названием «Куб Правды», целью которой было привлечь внимание прохожих к проблеме эксплуатации животных.
Для этого участники акции с плазменными телевизорами в руках встали таким образом, чтобы экраны образовывали куб. На них демонстрировались жестокие сцены эксплуатации животных на фермах, живодернях, молочных заводах и т.д. Эти кадры сопровождала дополнительно информация о том, какие страдания при этом испытывают животные.
Параллельно с этим активисты вели разъяснительную работу с прохожими и рассказывали о веганстве — образе жизни, по возможности исключающем все формы эксплуатации животных.
Участники акции оставались анонимными: они были в черной одежде и масках Анонимуса.
В «черную пятницу», 27 ноября, в Киеве состоялся марш ко Всемирному дню без меха, который имеет целью привлечь внимание к жестокости меховой индустрии и призвать потребителей не делать необдуманных покупок в этот день.