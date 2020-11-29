У Колеса обозрения на Подоле в Киеве группа активистов-зоозащитников провела демонстрацию-перформанс, чтобы привлечь внимание украинцев к проблеме эксплуатации животных и веганства, передает издание «Буквы» 29 ноября

Ирландские норковые фермы объявили о забое животных из-за коронавируса-мутанта © Derek Naulls/Pixabay Отмечается, что активисты организаций «Каждое животное» и Anonymous for the Voiceless провели демонстрацию-перформанс под названием «Куб Правды», целью которой было привлечь внимание прохожих к проблеме эксплуатации животных.

Для этого участники акции с плазменными телевизорами в руках встали таким образом, чтобы экраны образовывали куб. На них демонстрировались жестокие сцены эксплуатации животных на фермах, живодернях, молочных заводах и т.д. Эти кадры сопровождала дополнительно информация о том, какие страдания при этом испытывают животные.

Параллельно с этим активисты вели разъяснительную работу с прохожими и рассказывали о веганстве — образе жизни, по возможности исключающем все формы эксплуатации животных.

Участники акции оставались анонимными: они были в черной одежде и масках Анонимуса.

В «черную пятницу», 27 ноября, в Киеве состоялся марш ко Всемирному дню без меха, который имеет целью привлечь внимание к жестокости меховой индустрии и призвать потребителей не делать необдуманных покупок в этот день.