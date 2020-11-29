Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе рабочего визита в Стамбул 29 ноября встретился с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина

Премьер Украины прибыл с рабочим визитом в Турцию © Facebook, Оксана Воробчак | Facebook, Оксана Воробчак | Перейти в фотобанк

«Уверен, что с подписанием Соглашения о свободной торговле между нашими странами, мы удвоим этот потенциал с $5 миллиардов (380,4 миллиарда рублей — ред.) ежегодного оборота сегодня до $10 миллиардов (760,8 миллиарда рублей), которые можно достичь вместе», — заявил он.

Глава украинского правительства также предложил Варанку возобновить регулярные заседания совместной украинско-турецкой группы по координации стратегического сотрудничества в оборонно-промышленной сфере.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Турцией в торгово-экономической и научно-технической сферах. Со своей стороны турецкий министр подчеркнул, что соглашение Украины с ЕС открывает новые возможности для украинской продукции на европейских рынках.