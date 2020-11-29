США останутся расколотыми, и Джо Байдену не удастся объединить американцев. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

Погребинский рассказал, какие решения Трампа отменит Байден © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo Дональда Трампа — сохранить образовавшийся в результате выборов раскол, то Байден, напротив, будет призывать американцев к объединению. Но этого не будет, заявил Пушков.

«Америка останется расколотой, а Байден не станет президентом всех американцев. Причина в том, что демократы четыре года занимались демонизацией Трампа и воспитанием ненависти к президенту Соединенных Штатов. А ненависть заразна, и теперь она перейдет к республиканским избирателям, которые будут ненавидеть администрацию демократов и самого Байдена на пару с [Камалой] Харрис», — сказал сенатор.

Он отметил, что в нынешних условиях в США, как показали протесты и погромы, всегда есть, кого ненавидеть. Это подтверждает последний опрос Ipsos и Reuters, согласно которому более двух третей избирателей — 68% республиканцев — убеждены, что выборы были основаны на подлогах. Так же считают 16% демократов и 33% независимых.

Если же брать общенациональную выборку, то, по данным Rasmussen Reports, 47% американцев считают, что выборы были сфальсифицированы и что демократы подделали бюллетени в поддержку Байдена или скрыли бюллетени избирателей Трампа.

В начале ноября в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

В США двухступенчатая система выборов. В день голосования избиратели в каждом штате, подавая голос за одного из кандидатов в президенты, фактически голосуют не за него, а за выборщиков. При этом все голоса от штата уходят победителю. И уже голосование этих выборщиков, проводящееся на 41-й день после всенародного, окончательно выявляет нового президента.

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