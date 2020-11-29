Замруководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко прокомментировал инцидент в больнице Жовквы Львовской области, где двое пациентов умерли из-за отсутствия электричества, когда в отделении выключились аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила «Украинская правда» 29 ноября

На Украине пациенты с COVID умерли из-за отключения света © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

По его словам, когда в больнице исчезла электроэнергия, генераторы, специально предусмотренные для таких случаев, не включились. Поэтому медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную с помощью дыхательных мешков, но поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти.

По данным председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, оба пациента, умершие в результате инцидента, были больны COVID-19 и имели двустороннюю пневмонию. Он добавил, что электричества в медучреждении не было с 17:50 до 19:10 (18:50 до 20:10 мск) из-за некой неисправности. Также Козицкий рассказал, что в больнице имеются два электрогенератора, которые можно применять при аварийных отключениях света.

Один из них подключен к электросети в родильном отделении, а второй на момент приезда следственно-оперативной группы, по словам работников медучреждения, находился в «гаражном помещении на территории больницы» и не был подключен к электросети. Руководство больницы заявило, что генератор не был задействован в реанимационном отделении, так как в нем якобы «не было необходимости».

В то же время в Жовковском РЭС, когда погас свет, медучреждение якобы заверили, что электричества не будет в течение 20 минут.

Козицкий пообещал, что инициирует представление об увольнении председателя Жовковской РГА, а перед Жовковским районным советом инициирует увольнение главврача больницы. Также департамент здравоохранения ОГА начал служебную проверку в отношении действий медработников Жовковской ЦРБ.