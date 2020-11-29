«Выстрелы и газ против протестующих в Боровлянах», — говорится в сообщении.
Как сообщают очевидцы, в Минске сейчас правоохранители проводят точечные задержания — протестующие двигаются колоннами по нескольким улицам города. Сообщается о задержанных в районе метро «Пушкинская», в микрорайонах Лошица, Уручье, Каменная Горка, Юго-Запад, на улице Матусевича.
После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались акции протестов противников действующего главы государства, они обвиняют Лукашенко в фальсификации результатов голосования.
Занявшая второе место Светлана Тихановская своё поражение не признала и уехала в Литву, она инициировала создание Координационного совета оппозиции, цель которого обозначена как обеспечение передачи власти.