«Выстрелы и газ против протестующих в Боровлянах», — говорится в сообщении.

Не Украина. Будет ли в Белоруссии региональный раскол?
Не Украина. Будет ли в Белоруссии региональный раскол?
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Как сообщают очевидцы, в Минске сейчас правоохранители проводят точечные задержания — протестующие двигаются колоннами по нескольким улицам города. Сообщается о задержанных в районе метро «Пушкинская», в микрорайонах Лошица, Уручье, Каменная Горка, Юго-Запад, на улице Матусевича.

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались акции протестов противников действующего главы государства, они обвиняют Лукашенко в фальсификации результатов голосования. 

Занявшая второе место Светлана Тихановская своё поражение не признала и уехала в Литву, она инициировала создание Координационного совета оппозиции, цель которого обозначена как обеспечение передачи власти.    