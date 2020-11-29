Белорусские силовики применили слезоточивый газ и выстрелили в воздух во время протеста в деревне Боровляны в пригороде Минска. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил портал tut.by

Украина.ру на Youtube Карназыцкий: никто не позволит протестующим захватывать улицы и перекрывать Минск