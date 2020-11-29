Сообщается, что визит Шмыгаля продлится два дня: на следующий день, 30 ноября, он продолжится в турецкой столице.
«Сегодня премьер-министр встретится с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафой Варанком, представителями турецкого бизнеса. Завтра в Анкаре Шмыгаль встретится с руководством Турецкой Республики», — говорится в сообщении.
В поездке главу правительства сопровождают вице-премьер министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова и замминистра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.
На круглом столе с топ-компаниями участники обсудили актуальные вопросы ведения бизнеса на Украине. Премьер-министр подчеркнул, что несмотря на пандемию COVID-19, Украина и Турция активно развивают двусторонние отношения.
«Как отметил президент Украины во время своей встречи с турецкими предпринимателями почти год назад, Украина и Турция имеют большой потенциал для сотрудничества и экономического роста», — подчеркнул Шмыгаль.
В октября с рабочим визитом в Турции находился президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в закрытом формате один на один.