Премьер-министр Денис Шмыгаль прибыл в Стамбул с рабочим визитом, где провел круглый стол с турецкими топ-компаниями с общим портфелем инвестиций $5 миллиардов (380,4 миллиарда рублей), передает «Укринформ» 29 ноября

Эрдоган рассказал, против кого Турция и Украина будут бороться вместе © REUTERS, Presidential Press Office/Handout

«Сегодня премьер-министр встретится с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафой Варанком, представителями турецкого бизнеса. Завтра в Анкаре Шмыгаль встретится с руководством Турецкой Республики», — говорится в сообщении.

В поездке главу правительства сопровождают вице-премьер министр — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, первый замминистра иностранных дел Эмине Джапарова и замминистра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

На круглом столе с топ-компаниями участники обсудили актуальные вопросы ведения бизнеса на Украине. Премьер-министр подчеркнул, что несмотря на пандемию COVID-19, Украина и Турция активно развивают двусторонние отношения.

«Как отметил президент Украины во время своей встречи с турецкими предпринимателями почти год назад, Украина и Турция имеют большой потенциал для сотрудничества и экономического роста», — подчеркнул Шмыгаль.

В октября с рабочим визитом в Турции находился президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в закрытом формате один на один.