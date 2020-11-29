Мэр Варшавы Рафал Тшасковський предупредил правоохранителей о возможной остановке софинансирования полиции, если они не прекратят применять насилие к протестующим. Соответствующее заявление было опубликовано на днях на официальном сайте мэрии

Белорусский политик рассказала, кого обрадовали протесты в Польше © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Тшасковський отметил, что полиция «по политическому приказу» в последние дни изменила свое отношение к мирным демонстрантам: против людей начали применять дубинки и газ. При этом он напомнил, что основной принцип действий полиции — неприменение силы против мирных протестующих. Кроме того, по словам мэра, после каждого применения силы полиция должна предоставить отчет в парламентский комитет.

Градоначальник добавил, что в выходные 28-29 ноября снова запланированы мирные акции протеста, и пообещал, что власти Варшавы будут внимательно следить за действиями правоохранителей: в случае нарушения стандартов работы полицейских, Тшасковський вместе с другими мэрами городов будет рассматривать вопрос об остановке софинансирования правоохранителей.

В заявлении указано, что мэрия Варшавы много лет софинансирует деятельность полиции. Так, в 2020 году на эти цели было выделено более 6 миллионов злотых (121,8 миллиона рублей).

«Полиция должна подчиняться закону и не может злоупотреблять насилием. Этот вопрос безопасности граждан и доверия к государству. Как местные органы власти мы софинансируем полицию. Однако продолжение нарушения стандартов мирных демонстраций может заставить нас прекратить эту поддержку», — написал варшавский мэр в своем Twitter-аккаунте.

Policja musi przestrzegać prawa i nie może nadużywać przemocy. To kwestia bezpieczeństwa obywateli i zaufania do państwa. Jako samorządy współfinansujemy policję. Jednak dalsze łamanie standardów wobec pokojowych demonstracji może nas zmusić do zawieszenia tego wsparcia. pic.twitter.com/8ga2ogqdk1 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 27, 2020

В субботу, 28 ноября, в Варшаве прошла акция протеста против усиления запрета на аборты, а также против полицейского насилия. Силовики всячески пытались преградить путь демонстрантам. В какой-то момент полиция заблокировала марш.