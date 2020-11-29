«В 12:00 мы выходим на Марш соседей — который начнется прямо в наших дворах!» — говорится в сообщении.
Кроме того, молодых мам с детьми и других граждан, которые не могут выйти на марш протеста, попросили поддерживать митингующих с балконов, вывесив флаги. Также белорусов призвали сделать воскресенье днем открытых подъездов (на случай угрозы) и открытого Wi-Fi на первых этажах.
Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, уже в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признала эти результаты.