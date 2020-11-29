В воскресенье, 29 ноября, в Минске и других городах Белоруссии прошел «Марш соседей». Об этом сообщил Telegram-канал «Беларусь головного мозга»

Участники «Марша демократии» в Минске остались без интернета и линии метро © REUTERS, BelaPAN via REUTERS сообщении.

Кроме того, молодых мам с детьми и других граждан, которые не могут выйти на марш протеста, попросили поддерживать митингующих с балконов, вывесив флаги. Также белорусов призвали сделать воскресенье днем открытых подъездов (на случай угрозы) и открытого Wi-Fi на первых этажах.

Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, уже в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Оппозиция не признала эти результаты.