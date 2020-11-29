Неподалеку от приемной одной из политических партий в Оболонском районе Киева произошел взрыв. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщила пресс-служба столичной полиции

«Сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыве возле одного из помещений на ул. Зои Гайдай. На месте происшествия правоохранители установили, что у общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв, вероятно, гранаты. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома», — говорится в сообщении.

На Украине возле офиса кандидата в мэры прогремел взрыв © Facebook, Національна поліція України

У приемной какой именно политической партии произошел взрыв, не уточняется.

Стоит отметить, что на улице Зои Гайдай в Киеве расположена приемная партии «Национальный корпус».