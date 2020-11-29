«Сегодня ночью в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о вероятном взрыве возле одного из помещений на ул. Зои Гайдай. На месте происшествия правоохранители установили, что у общественной приемной лидера одной из политических партий произошел взрыв, вероятно, гранаты. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома», — говорится в сообщении.
Позже начальник Оболонского управления полиции сообщил, что правоохранители уже начали первоочередные следственные действия.
У приемной какой именно политической партии произошел взрыв, не уточняется.
Стоит отметить, что на улице Зои Гайдай в Киеве расположена приемная партии «Национальный корпус».