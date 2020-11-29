«Естественно мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться, и белорусы очень этого ждут. Не поддержки режима (президента Беларуси Александра Лукашенко — ред.), а высказываний о белорусах, о желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека», — сказала Тихановская.
После президентских выборов, которые прошли 9 августа, в Белоруссии начались акции протестов противников действующего главы государства, они обвиняют Лукашенко в фальсификации результатов голосования. Занявшая второе место Светлана Тихановская своё поражение не признала и уехала в Литву, она инициировала создание Координационного совета оппозиции, цель которого обозначена как обеспечение передачи власти.