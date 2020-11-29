Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, но Кремль ей такого варианта пока не предлагал. Об этом она рассказала в интервью «Радио Свобода», опубликованном 28 ноября

«Естественно мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться, и белорусы очень этого ждут. Не поддержки режима (президента Беларуси Александра Лукашенко — ред.), а высказываний о белорусах, о желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека», — сказала Тихановская. Светлана Тихановская: кто она © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская своё поражение не признала и уехала в Литву, она инициировала создание Координационного совета оппозиции, цель которого обозначена как обеспечение передачи власти.