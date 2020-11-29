Дания объявила в начале ноября, что на убой пустят более 15 млн норок из-за обнаружения мутировавшего штамма коронавируса.
Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, на данный момент уничтожили более 10 млн животных. Это нанесло непоправимый ущерб датской меховой индустрии — крупнейшей в ЕС.
Отмечается, что одно из мест массового захоронения расположено неподалеку от озера для купания, другое — у источника питьевой воды.
Новый министр сельского хозяйства Расмус Прен заявил, что поддержит эксгумацию и сожжение норок. Но для этого, по его словам, требуется разрешение агентства по окружающей среде.
Предыдущий министр Могенс Йенсен на прошлой неделе ушел в отставку из-за возмущения датчан решением власти закопать 10 тысяч тонн мертвых норок. Масла в огонь также подлила новость о том, что убитые животные стали появляться на поверхности благодаря газам, которые образовались в процессе разложения.