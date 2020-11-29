Датская оппозиционная партия потребовала выкопать, убитых и массово похороненных из-за опасений инфицировать людей мутировавшим штаммом коронавируса. Об этом 28 ноября сообщил BBC Украина

Дания объявила в начале ноября, что на убой пустят более 15 млн норок из-за обнаружения мутировавшего штамма коронавируса.

Согласно последним подсчетам, фермеры, которые выращивают норку, на данный момент уничтожили более 10 млн животных. Это нанесло непоправимый ущерб датской меховой индустрии — крупнейшей в ЕС.

В Дании погребенные из-за COVID-19 норки «выбираются» на поверхность © Derek Naulls/Pixabay

Новый министр сельского хозяйства Расмус Прен заявил, что поддержит эксгумацию и сожжение норок. Но для этого, по его словам, требуется разрешение агентства по окружающей среде.

Предыдущий министр Могенс Йенсен на прошлой неделе ушел в отставку из-за возмущения датчан решением власти закопать 10 тысяч тонн мертвых норок. Масла в огонь также подлила новость о том, что убитые животные стали появляться на поверхности благодаря газам, которые образовались в процессе разложения.