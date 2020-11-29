В Стамбуле арестовали пятерых иностранцев, которые причастны к незаконной торговле органами – среди них были и украинцы. Об этом на днях сообщило агентство Anadolu

Украинцы на продажу: власть облегчила работу торговцам человеческими органами © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк оказались граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана. Отмечается, что всего Управление по борьбе с торговлей людьми среди беженцев задержало 18 человек, которые обратились в «комитет по этике» и назвали себя родственниками лиц, нуждающихся в пересадке органов.

«В результате расследования стало известно, что эти лица не имеют родственной связи с пациентами и хотели продать свои органы. 18 человек, в числе которых граждане Нигерии, Уганды, Грузии, России, Украины, Кыргызстана и Туркменистана, задержаны», — говорится в сообщении.

После допроса восемь человек отпущены на свободу, 10 — предстали перед судом. Из них пятерых арестовали, остальные были отпущены под подписку о невыезде.