Первая леди США Мелания Трамп после ухода ее мужа из Белого дома планирует написать мемуары, на доход от продаж которых планирует жить. Об этом 28 ноября сообщила Page Six

«Мелания собирается написать мемуары о жизни в Белом доме. И это были бы ее деньги — шанс для нее заработать самостоятельно. Мне сказали, что ее муж поощряет идею. Она еще не закончила. (…) История Мелании могла бы стоить больших денег», — передает издание слова источника.

Мелания Трамп отреагировала на итоги выборов в США © РИА Новости, Кевин Даунс | Перейти в фотобанк Мелания Трамп «не уйдет так тихо, как вы могли бы ожидать». Он также отметил, что президент, как ни странно, поддерживает идею супруги.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп планирует подать на развод после оглашения результатов выборов.