В День памяти жертв голодомора украинские националисты устроили флешмоб в соцсетях – публиковали фотографии с поминальными свечами и оружием. Соответствующие публикации стали появляться в Сети 28 ноября

Голодомор в зеркале общественного мнения © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк Артем Шевченко.

«Такой флешмоб в соцсетях уже был в 2018 году на 85 годовщину голодомора: свеча памяти на подоконнике рядом с легальным оружием — карабинами (ружьями), которые дома хранят законопослушные ее владельцы — граждане Украины. Считаю это символичным и правильным под лозунгом "Никогда снова!". В этом году так же и навсегда», — написал Шевченко в Facebook.

Пользователи соцсети поддержали его в комментариях и тоже стали публиковать фотографии со свечами и своим оружием.

Также акцию поддержал член «Демократичной Сокиры» Виктор Пилипишин.

«Оружие у населения-чрезвычайно важно. Именно во времена Голодомора государство имело абсолютную монополию на насилие. Поэтому сегодня зажигаю свечу в окне и ставлю рядом ружье. Первое — в память о миллионах убитых москалями, второе — чтобы нам в будущем не ставили свечи», — написал он.

Флешмоб вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

«Украинские ультраправые устроили сегодня новый флешмоб — они выставляют в окнах огнестрельное оружие, зажигают свечки и делают фотки для инстаграма. Это якобы посвящено жертвам Голодомора. А на самом деле свечи напоминают о будущих жертвах украинского криминала. О тех, кого уже завтра убьют из этих стволов по пьянке или для грабежа. Большинство автоматов и пистолетов нелегально вывезены из зоны АТО. Но никто не прячется — потому что законы этой страны не писаны для фашистов», — написал украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук.

В четвертую субботу ноября на Украине отмечается День памяти жертв голодомора. Несмотря на то, что официальный Киев считает голодомор геноцидом украинского народа, по факту голод тогда охватил целый ряд регионов СССР: помимо украинцев, от него пострадали жители Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, значительной части Центрально-Черноземной области, Казахстана, Западной Сибири и Южного Урала. По разным оценкам, в результате недоедания погибли от 7 до 8 миллионов человек.