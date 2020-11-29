Ранее официальные лица из Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS) в ходе заседания парламентского комитета по разведке проинформировали законодателей о том, что власти КНДР предостерегли своих послов от конфликтов с США на фоне продолжающегося там перехода к власти от Дональда Трампа к Джо Байдену.
Соответственно, считает эксперт, если Ким Ё Чжон де-факто придет к власти, возможно будет инициирована какая-то программа объединения Кореи или большей интеграции Юга и Севера, но под флагом Юга.
«Конечно, из-под влияния России Северная Корея уйдет», — полагает Вавилов.
Это очень остро воспринимается руководством КНДР и может вызвать очередной кризис на Корейском полуострове, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.