Демократическая партия США давно и плотно сотрудничает с частью элиты КНДР. В случае с Ким Чен Ыном это будет де-факто поддержка его сестры Ким Ё Чжон. Об этом рассказал востоковед Николай Вавилов в интервью изданию Украина.ру

Николай Вавилов: кто он © скриншот видео Телеканал Сталинград

Соответственно, считает эксперт, если Ким Ё Чжон де-факто придет к власти, возможно будет инициирована какая-то программа объединения Кореи или большей интеграции Юга и Севера, но под флагом Юга.

«Конечно, из-под влияния России Северная Корея уйдет», — полагает Вавилов.

Это очень остро воспринимается руководством КНДР и может вызвать очередной кризис на Корейском полуострове, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.