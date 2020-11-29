В предвыборном интервью с телепрограммой CBS «60 минут» Байден называл Россию «самой большой угрозой Америке в настоящее время», отметив что это касается «разрушения нашей безопасности и наших союзнических связей».
Речь идет о различных провокациях в отношениях с Москвой, и все это будет активизировано с вытекающими последствиями, пояснил эксперт.
«Ситуация, при которой американские коллеги не будут признавать российские парламентские выборы в следующем году, не только по причине Крыма и Севастополя, также очень вероятна. То есть для внутренней политики РФ приход демократов будет отдельным направлением», — указал Абзалов.
Персональные санкции в отношении отдельных предпринимателей и крупных компаний РФ могут стать очень серьезной проблемой, например, американцы ограничить доступ «Сбербанка» или ВТБ к внешнему финансированию, считает политолог.
Это будет сложно сделать, но возможно, и у Байдена такие опции сохраняются, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.