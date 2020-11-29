Вероятность того, что после окончательного прихода к власти в США Джо Байдена произойдет осложнение ситуации на Украине достаточно высокая. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Россия должна навязать будущему президенту США свою повестку © РИА Новости, Владимир Трефилов

Речь идет о различных провокациях в отношениях с Москвой, и все это будет активизировано с вытекающими последствиями, пояснил эксперт.

«Ситуация, при которой американские коллеги не будут признавать российские парламентские выборы в следующем году, не только по причине Крыма и Севастополя, также очень вероятна. То есть для внутренней политики РФ приход демократов будет отдельным направлением», — указал Абзалов.

Персональные санкции в отношении отдельных предпринимателей и крупных компаний РФ могут стать очень серьезной проблемой, например, американцы ограничить доступ «Сбербанка» или ВТБ к внешнему финансированию, считает политолог.

Это будет сложно сделать, но возможно, и у Байдена такие опции сохраняются, заключил собеседник издания.

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