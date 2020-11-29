«Почему меня не любят мужики и говорят "Стас- п***рас!?" Потому что Я — Космос. Любите меня, и я вас отлюблю», — написал Костюшкин.
К посту он прикрепил видео, собранное из разных эпизодов, где полуголый Костюшкин танцует, прыгает и веселится.
«Стас, было бы наоборот удивительно, если бы тебя любили мужики», «Ну почему так категорично, я вон даже лайкнул», — ответили подписчики.
Всего их у певца 538 тысячи и каждая его публикация неизменно набирает по несколько тысяч отметок «нравится».
В отличие от мужчин, женщины исполнителя любят, он трижды был женат. Отношения с первой супругой Марианной продлились 15 лет, но детей у пары не было. Девушка оставила тогда еще никому не известного Костюшкина как бесперспективного.
Со второй женой Ольгой певец прожил 3 года, в браке родился сын, но артист ушел к другой. Новой избранницей Костюшкина стала Юлия Клокова, чемпионка России по акробатике. Вместе они уже 14 лет, у пары двое сыновей.