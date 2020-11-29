Одессит, бывший участник дуэта «Чай вдвоем» певец Стас Костюшкин, песни которого, как известно, в основном слушают женщины, обратился к мужчинам со странным предложением о любви. Сделал он это в своем Instagram 27 ноября

«Почему меня не любят мужики и говорят "Стас- п***рас!?" Потому что Я — Космос. Любите меня, и я вас отлюблю», — написал Костюшкин.

Потап признался, что запил после присутствия на родах © Потап/Инстаграм

«Стас, было бы наоборот удивительно, если бы тебя любили мужики», «Ну почему так категорично, я вон даже лайкнул», — ответили подписчики.

Всего их у певца 538 тысячи и каждая его публикация неизменно набирает по несколько тысяч отметок «нравится».

В отличие от мужчин, женщины исполнителя любят, он трижды был женат. Отношения с первой супругой Марианной продлились 15 лет, но детей у пары не было. Девушка оставила тогда еще никому не известного Костюшкина как бесперспективного.

Со второй женой Ольгой певец прожил 3 года, в браке родился сын, но артист ушел к другой. Новой избранницей Костюшкина стала Юлия Клокова, чемпионка России по акробатике. Вместе они уже 14 лет, у пары двое сыновей.