По ее словам, это свидетельствует о высокой степени пробайденовских, а точнее, глобалистских симпатий в высшем эшелоне европейской правящей элиты, которая надеется получить «достойное место» в закрытом клубе избранных, управляющих глобальным миром.
«Ее, конечно, ожидает больше разочарование — в представлении глобалистов Европа является такой же колонией, как любая страна Африки или Океании, — но осознание этого факта у европейских элит произойдет не сразу. Но произойдет, ибо неизбежно», считает собеседница издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. Тем не менее администрация действующего президента уже запустила процесс передачи власти Байдену.