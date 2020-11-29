Еще до окончания процедуры подсчета голосов значительная часть глав европейских государств и высших чиновников Евросоюза дружно поздравили Джо Байдена с победой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала доктор экономических наук, директор института РУССТРАТ Елена Панина

Для спасения США. Как Байден может использовать «Северный поток – 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Ее, конечно, ожидает больше разочарование — в представлении глобалистов Европа является такой же колонией, как любая страна Африки или Океании, — но осознание этого факта у европейских элит произойдет не сразу. Но произойдет, ибо неизбежно», считает собеседница издания.

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Голосование на выборах президента США завершилось 3 ноября, официально результаты обработки бюллетеней будут объявлены позднее. Джо Байден уже назвал себя победителем, однако Дональд Трамп намерен опротестовать в судебном порядке результаты голосования в ключевых штатах. Тем не менее администрация действующего президента уже запустила процесс передачи власти Байдену.