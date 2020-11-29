Каким образом президент Белоруссии Александр Лукашенко может попытаться повлиять на протесты, предположил в интервью изданию Украина.ру специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев

По словам эксперта, сейчас «ситуация в Минске дикая, можно уйти за хлебом и не вернуться».

Лукашенко пришел в коронавирусную больницу в маске на подбородке © скриншот видео YouTube TUT.BY

«Столкновения могут быть. Но сейчас Лукашенко может помочь коронавирус. Если сначала он спровоцировал эти протесты, то теперь Лукашенко может на него сослаться и запретить все шествия. Хотя хвастался, что они без вакцин победили коронавирус», — предположил он.

Но, хотя Лукашенко рассчитывает «отсидеться за сугробами», активизация протестов в марте-апреле будет, заявил Суздальцев.

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