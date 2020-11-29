По словам эксперта, сейчас «ситуация в Минске дикая, можно уйти за хлебом и не вернуться».
При этом, по его мнению, под Новый год, поскольку народ в это время по традиции выходит на улицы, противостояние с силовиками может обостриться еще сильнее.
«Столкновения могут быть. Но сейчас Лукашенко может помочь коронавирус. Если сначала он спровоцировал эти протесты, то теперь Лукашенко может на него сослаться и запретить все шествия. Хотя хвастался, что они без вакцин победили коронавирус», — предположил он.
Но, хотя Лукашенко рассчитывает «отсидеться за сугробами», активизация протестов в марте-апреле будет, заявил Суздальцев.
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