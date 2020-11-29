Модель и блогер Алена Омович, известная как украинская Кардашьян, шокировала своих поклонников неестественными пропорциями тела на новых фотографиях. Снимки она разместила в Instagram 26 ноября

Уже на грани: Брежнева ответила на хейт из-за «голого» фото © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Не задолбалась уменьшать себя в фотошопе?», «Я тоже такая. Она себя не уменьшает. Есть стройные такие», «Обе фотки гов*о», «Страус», «С такими расстояниями между ног можно на верблюде без седла скакать», — оценили фото подписчики.

В среду, 25 ноября украинская Кардашьян призналась, что заболела двухсторонним воспалением почек, которое, по всей видимости, она получила из-за слишком открытой одежды.