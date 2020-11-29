Модель разместила в сети два новых фото, где она позирует в черных лосинах и укороченном топе. Девушка предложила своим подписчикам выбрать лучший из этих снимков, а вместо локации написала «Редкая птица».
«Не задолбалась уменьшать себя в фотошопе?», «Я тоже такая. Она себя не уменьшает. Есть стройные такие», «Обе фотки гов*о», «Страус», «С такими расстояниями между ног можно на верблюде без седла скакать», — оценили фото подписчики.
В среду, 25 ноября украинская Кардашьян призналась, что заболела двухсторонним воспалением почек, которое, по всей видимости, она получила из-за слишком открытой одежды.