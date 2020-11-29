Специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру пояснил, с чем связана сдержанная реакция Москвы на протесты в Белоруссии

Суздальцев отметил, что для белорусской националистической оппозиции официальным врагом прежде всего была Россия, а уже потом Лукашенко.

При этом белорусы «обижены на Москву», поскольку ждали поддержки в ситуации, сложившейся после очередных президентских выборов.

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По его словам, сдержанная реакция России на протесты связана и с украинским кризисом, и прежде всего с тем, что в экономику Белоруссии за 20 лет Москва вложила 133 млрд долларов. Кроме того, недавно к этому добавились 1,5 млрд долларов и построенная российскими специалистами АЭС.

«Друзья мои, мы вам ничего не обязаны. Россия для вас всегда была врагом», — заявил Суздальцев.

Он подчеркнул, что оппоненты режима требуют от Москвы «убрать Лукашенко», но сами в Москве не появлялись, а их «разговоры о пророссийскости — только разговоры».

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