Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в стране Дня работника системы финансового мониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства 28 ноября

Праздник будет отмечаться ежегодно 28 ноября.

Отмечается, что Зеленский принял решение о введении праздника, «учитывая значительный вклад работников системы финансового мониторинга в утверждение статуса Украины как надежного партнера международного сообщества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Революция достоинства: актуальный праздник для украинцев © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Кроме того, в стране разгорелся конституционный кризис, после того как Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование собственности, а также лишил части полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции.

При этом на совещании 28 ноября главы фракций не определились с законом по декларированию и законопроектом о КСУ, как заявил руководитель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.