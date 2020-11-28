Посольство США в Киеве опровергло отношение к внешнему управлению Украиной. Об этом говорится в ответе посольства, приведенном в Facebook передачи "Свобода слова Савика Шустера" 28 ноября

«Обвинения в том, что Соединенные Штаты и другие западные партнеры занимаются "внешним управлением" внутренними делами Украины, являются не просто ошибочными, а переворачивают реальность вверх ногами», — гласит ответ посольства на запрос передачи.

У посольства США в Киеве заметили «Сороса» и «Байдена», последнего едва не сожгли — видео © wikipedia.org Джорджа Сороса в дела украинского государства.

Во время акции депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что украинцы для США давно стали подопытными кроликами.