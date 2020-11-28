«Обвинения в том, что Соединенные Штаты и другие западные партнеры занимаются "внешним управлением" внутренними делами Украины, являются не просто ошибочными, а переворачивают реальность вверх ногами», — гласит ответ посольства на запрос передачи.
На прошлой неделе партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» провела у стен посольства США в Киеве акцию против «внешнего управления Вашингтона» и вмешательства миллиардера Джорджа Сороса в дела украинского государства.
Во время акции депутат от ОПЗЖ Илья Кива заявил, что украинцы для США давно стали подопытными кроликами.