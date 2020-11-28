За прошедшие сутки в Белоруссии зафиксирован 1691 случай заражения COVID-19, темпы заболеваемости растут. Об этом сообщает 28 ноября "Спутник Беларусь" со ссылкой на данные Минздрава

При этом предыдущий антирекорд был зафиксирован лишь сутки назад, 27 ноября, — 1621 подтвержденный случай заболевания.

Лукашенко пришел в коронавирусную больницу в маске на подбородке © скриншот видео YouTube TUT.BY

«Выздоровели и выписаны 111 тысяч 455 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Проведено 3 миллиона 220 тысяч 795 тестов», — говорится в сообщении Минздрава Белоруссии.

Всего на данный момент в Белоруссии зарегистрировано 133 тысячи 324 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в Минске больницу для лечения пациентов с COVID-19.