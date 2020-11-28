При этом предыдущий антирекорд был зафиксирован лишь сутки назад, 27 ноября, — 1621 подтвержденный случай заболевания.
Скончались от осложнений коронавируса за сутки 7 человек. Всего за время пандемии умерли 1143 заразившихся пациента.
«Выздоровели и выписаны 111 тысяч 455 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Проведено 3 миллиона 220 тысяч 795 тестов», — говорится в сообщении Минздрава Белоруссии.
Всего на данный момент в Белоруссии зарегистрировано 133 тысячи 324 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил в Минске больницу для лечения пациентов с COVID-19.