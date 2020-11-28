Журналисты заметили, что Семинский в Whatsapp общается с абонентом «Черк Нат Сивер».
«Мур-мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз», — написал Семинский.
«Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя», — ответила его собеседница.
Выяснилось, что это Екатерина Демченко, одна из помощников депутата. В аккаунте Демченко в Facebook отмечено, что она также сотрудница компании "Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто".
При этом компания указана в декларации Семинского и принадлежит его жене Татьяне Бушай.
Сообщается также, что Демченко баллотировалась от СН на местных выборах в 5-м округе Чернигова.