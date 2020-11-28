Депутат от партии «Слуга народа» Олег Семинский на заседании Верховной Рады переписывался с возлюбленной, работающей в компании его жены. Об этом сообщает 28 ноября "Главред"

Журналисты заметили, что Семинский в Whatsapp общается с абонентом «Черк Нат Сивер».

«Мур-мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз», — написал Семинский.

«Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя», — ответила его собеседница.

Тимошенко с накачанными губами застукали за непристойным поведением в Раде — фото © ba.org.ua Екатерина Демченко, одна из помощников депутата. В аккаунте Демченко в Facebook отмечено, что она также сотрудница компании "Тойота Центр Чернiгiв Сiвер-Авто".

При этом компания указана в декларации Семинского и принадлежит его жене Татьяне Бушай.

Сообщается также, что Демченко баллотировалась от СН на местных выборах в 5-м округе Чернигова.