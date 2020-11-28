Сейчас на Украине нет предпосылок для немедленного введения локдауна. Об этом заявил председатель депутатской фракции политической партии «Слуга народа» Давид Арахамия 28 ноября, передает 112.ua

С таким заявлением Арахамия выступил после субботнего совещания лидеров фракций и групп с руководством Верховной Рады и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

«Что касается локдауна — господин Шмыгаль сообщил, что есть расчеты эпидемиологов о том, что чтобы локдаун работал, нужно время от 15 дней минимум до 3 недель, чтобы был ощутим эффект по снижению (заболеваемости, — ред.). Но по состоянию на сейчас у нас достаточно койко-мест, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна», — сказал депутат.

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Также Арахамия сказал, что на следующей неделе депутаты заслушают доклад правительства о результатах карантина выходного дня, и его «могут скорректировать».

Кроме того, он анонсировал принятие до 9 декабря законопроекта о выплатах представителям малого бизнеса, обещанных Владимиром Зеленским.