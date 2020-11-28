С таким заявлением Арахамия выступил после субботнего совещания лидеров фракций и групп с руководством Верховной Рады и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
«Что касается локдауна — господин Шмыгаль сообщил, что есть расчеты эпидемиологов о том, что чтобы локдаун работал, нужно время от 15 дней минимум до 3 недель, чтобы был ощутим эффект по снижению (заболеваемости, — ред.). Но по состоянию на сейчас у нас достаточно койко-мест, и нет сейчас никаких предпосылок для немедленного введения локдауна», — сказал депутат.
Он добавил, что парламент будет знать о потенциальной дате локдауна за 7 дней до его введения. За это время, по его словам, будут подготовлены все необходимые законодательные инициативы.
Также Арахамия сказал, что на следующей неделе депутаты заслушают доклад правительства о результатах карантина выходного дня, и его «могут скорректировать».
Кроме того, он анонсировал принятие до 9 декабря законопроекта о выплатах представителям малого бизнеса, обещанных Владимиром Зеленским.