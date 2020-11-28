Активисты из националистической группировки «Нацкорпус» устроили у посольства РФ акцию «в память жертв голодомора».
У здания они расставили железные кресты, а его ограду обтянули плакатом с надписью «Убивали тогда — убивают сейчас» и провели митинг, называя Россию виновником трагедии.
На месте дежурила полиция. Под занавес акции националисты кричали «Слава Украине» и жгли файеры.
Ранее президент Владимир Зеленский пообещал профинансировать завершение проекта Музея голодомора и назвал его очень важным для Украины.
На Украине голодомор официально считают геноцидом украинского народа. При этом в действительности от голода пострадал целый ряд регионов СССР.
В МИД РФ подчеркивают, что голод стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории страны.