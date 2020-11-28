Власти планируют запустить три пакета мер помощи бизнесу во время локдауна. Об этом заявила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив в программе "Свобода слова Савика Шустера" 27 ноября

По словам Ковалив, для определенных сфер бизнеса, например для креативной индустрии, налоги планируется снизить.

Аваков пошел на риск: зачем могущественный министр выступил за полный локдаун © avakov.com

«Первое — это работникам, непосредственно людям, которые работают на предприятиях, которые могут быть закрыты полностью при введении локдауна, каждый из них получит по 8 тысяч гривен. Второе — непосредственно предпринимателям, которые будут работать или будут вынуждены сократить свое время, такие предприятия также получат помощь на своих работников. И третье — собственно предприятия, которые также, возможно, остановятся, если будет введен локдаун, получат компенсацию, которая равна сумме оплаченных налогов на заработную плату за месяц», — рассказала замглавы Офиса президента.

Решение о необходимости введения локдауна на Украине должны принять уже в эти выходные, 28-29 ноября.