По словам директора Института США и Канады РАН Валерия Гарбузова, урегулирование конфликта в многостороннем формате неэффективно из-за необходимости постоянных согласований, кроме того, боевые действия развернулись на границе РФ, поэтому Моска должна была предпринимать решительные меры

В ночь с 9 на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин пописали трёхстороннее заявление о прекращении боевых действий в зоне карабахского конфликта. При этом США и Франция, которые вместе с Россией входят в Минскую группу ОБСЕ по Нагорному Карабаху, созданной в 1992 году, никак себя не проявили для нормализации обстановки в регионе.

«Этот минский формат не очень эффективен. Чтобы решить эту проблему в минском формате надо проводить консультации, собираться, естественно, возникнут какие-то разногласия, всё это затянется, а проблема требовала безотлагательного решения. Я думаю, здесь всё совпало: и осознание опасности, и решительность Путина, и его способность договориться с Алиевым и оказать давление на премьер-министра Армении. А представьте минскую группу: нужны были бы переговоры, возникли бы какие-то противоречия, война продолжалась бы. Поэтому формат сам не располагает к решению экстренных проблем. 30 лет это было в замороженном состоянии, а когда взорвалось, то необходимо было срочное вмешательство и решение», — заявил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Окопы и беспилотники: как на Украине и в Донбассе учли опыт Карабаха © REUTERS, Aziz Karimov

По словам эксперта, когда много партнёров и всякого рода коалиций по решению каких-то проблем, то сама проблема вязнет. В качестве примера он привёл урегулирование конфликта в Донбассе: Минские соглашения обсуждают несколько лет, но результата нет, хотя изначально на реализацию плана отводилось всего несколько месяцев. По убеждению Гарбузова, Минские соглашения не будут никогда выполнены, достаточно просто ради эксперимента поставить себя на место любого украинского президента — Петра Порошенко или Владимира Зеленского.

«Во-вторых, почему Россия так быстро среагировала? Да потому что рядом на границе. То, что происходит на Украине, в Нагорном Карабахе, Армении, Азербайджане больше всего должно и волнует прежде всего Россию», — добавил Гарбузов.

Старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных проблем МГИМО Максим Сучков добавил, что для США и Франции решение проблемы Нагорного Карабаха не главное, в отличие от России. К тому же, те форматы, которые были созданы для урегулирования этого конфликта, тот же минский, — это продукт эпохи позднего биполярия — раннего однополярия, и приходили те игроки, которые были на тот момент более дееспособны и более заинтересованы, а сейчас эта инициатива у них пропала.