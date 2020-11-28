В конце года Министерство здравоохранения Узбекистана планирует приступить к клиническим испытаниям российской вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава ведомства Абдухаким Хаджибаев, передает 28 ноября РИА Новости

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций заключил договоренности о поставках в Узбекистан около 35 млн доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах.

«В случае положительного ответа (РФПИ — ред.) планируем уже в конце текущего или начале будущего года приступить к клиническим испытаниям этой вакцины», — заявил глава узбекского Минздрава.

Востоковед рассказал, чего на самом деле хочет Узбекистан от России и ЕАЭС © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Кроме того, в стране планируют провести третью, последнюю фазу испытаний китайской вакцины от коронавируса.