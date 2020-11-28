Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций заключил договоренности о поставках в Узбекистан около 35 млн доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах.
«В случае положительного ответа (РФПИ — ред.) планируем уже в конце текущего или начале будущего года приступить к клиническим испытаниям этой вакцины», — заявил глава узбекского Минздрава.
По сообщению Роспотребнадзора, помимо вакцины «Спутник V», Узбекистан готов участвовать в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона", которую разработал центр «Вектор».
Кроме того, в стране планируют провести третью, последнюю фазу испытаний китайской вакцины от коронавируса.