Среди поисковых запросов рецептов украинских блюд в Google лидирует кутья. Об этом сообщил 28 ноября телеграм-канал Украина.ру

Поисковый сервис Google опубликовал «кулинарную карту Европы». Каждое государство проиллюстрировано блюдом, которое чаще всего ищут по запросу «Как приготовить… (национальность, например французский/голландский etc)… (название блюда)».

Блюдо на Рождество, Щедрый вечер, Крещение и поминки © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк отмечает телеграм-канал Украина.ру.

Правда, кутью также готовят в рождественский сочельник, Щедрый вечер (Старый новый год) и Крещение.

Согласно поверьям, подобием кутьи малороссы и галичане подкармливали зверей, чтобы и те отпраздновали рождение Христа и не жаловались на хозяина в единственную ночь, когда будут говорить с Богом на человеческом языке.

Ранее на Украине начали добиваться включения борща в список нематериального наследия ЮНЕСКО от этой страны и решили создать музей борща.